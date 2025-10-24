Так, командование 506-го мотострелкового полка вооруженных сил России начало формировать штурмовые роты из женщин. Об этом сообщили агенты "Атеш", передает 24 Канал.
Что известно об участии женщин в штурмах под Покровском?
Оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактников и готовы бросать на убой кого угодно, превращая женщин в пушечное мясо,
– заявили в движении сопротивления.
Также женщин используют для инфильтрации. Если штурм не удался, им приказывают переодеваться в гражданскую одежду, чтобы под видом мирных жителей вести разведку и передавать информацию о перемещении Сил обороны Украины.
Для этих женщин нет пути назад – их жизни зависят от "милости" командиров, которую можно получить только одним способом. "Российская армия потеряла любые моральные ориентиры", – отмечают в "Атеш".
Напомним, что впервые за время активных боев оккупанты начали бросать женщин на штурмы Покровска в августе 2025 года.
Какова ситуация на Покровском направлении?
- Ситуация в Покровске тяжелая. В городе происходят плотные уличные бои. Все заезды и выезды контролируются врагом. В городе до сих пор остается большое количество гражданских жителей.
- Недавно российская ДРГ проникла в центр Покровска, где убила нескольких гражданских в районе железнодорожного вокзала.
- По словам военного обозревателя Константина Машовца, россияне отошли от идей "массовых штурмов" и делают ставку на перегруппировку, локальные продвижения и инфильтрации малыми группами, чтобы расшатать оборону Покровска. Ключевой вопрос – смогут ли они закрепиться на плацдармах западнее Казенного Торца; ответ на это и решит дальнейшую судьбу района обороны города.