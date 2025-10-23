Проте окупанти постійно накопичуються та намагаються рухатися вперед. Про це 24 Каналу розповів військовий, оператор розвіддрона.

"Думаю, що приблизно 30 – 40. Максимум сотня, якщо вони дуже добре заховались. Якби їх було більше, ми їх більше уражали б. Але вони постійно накопичуються. Вони намагаються рухатись та проштовхуватися. Треба розуміти, що з 10 – 15 росіян один – два дійдуть", – підкреслив він.

Навіть якщо кількість загарбників у Куп'янську досягає сотні, то її потрібно чимось прогодувати, напоїти, забезпечити електрикою, якої нема. Їм потрібно виходити на зв'язок, заряджати радіостанції. Це портативні генератори, яких у місті не фіксується.

Як окупанти ховаються у Куп'янську?

Оператор розвіддрона зазначив, що російського солдата у Куп’янську можна описати як виснаженого, голодного, зневодненого, який проклинає усе на світі.

Доповз до найближчої хати, в якій залишився дах і вікна. Доповів своєму командуванню, що він доповз. Доповів зі страхом. Тому що ми постійно прослуховуємо їхні радіостанції. І він хвилюється, чи зараз на цю радіостанцію щось не прилетить,

– сказав він.

У перехопленнях постійно чутно, як загарбники постійно скиглять, просять про допомогу, насамперед логістикою. Багато хто з них доходить вже пораненим. Їм не надають допомогу.

Російська логістика здійснюється дорогими FPV-дронами, які прилітають і приносять їм посилки. FPV-дрони можуть нести максимум 1,5 кілограма вантажу. Насамперед їм несуть боєкомплект. Також засоби зв'язку, тобто батареї до радіостанції. І вже за залишковим принципом передають ліки та воду.

Дуже часто ми чуємо в перехопленнях, як вони благають про антибіотики. Наприклад, кінцівка гниє, температура висока, рухатися не можуть. Просять вже навіть не їжу і воду, а банально ліки, щоб вижити. Багато хто з них доходить пораненим,

– розповів військовий.

Навіть якщо росіянам вдалося декілька днів перебувати в Куп'янську непоміченими, то згодом вони починають виходити на вулиці в пошуках їжі та води. Ворожі бойовики розуміють, що у будь-якому випадку їм не варто чекати нічого хорошого.

Їм ніхто не надасть допомогу. Вони розуміють, що не можуть повернутися назад, навіть якщо мають великі поранення. Ми не бачили, щоб вони поверталися. Думаю, вони розуміють, що їх чекає або розстріл, або якась весела страта. Залишаються до останнього. Хтось здається в полон, хтось намагається якось опиратись. Але це тотальна безнадія для них,

– додав оператор розвіддрона.

Зрідка окупантам доставляють ліки у Куп'янськ, але у мізерній кількості. ЗСУ спостерігають за цим та чекають їх біля тих посилок. Там ворог приречений.

