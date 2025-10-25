Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась линия фронта 25 октября?

Российские военные продолжают штурмы к северо-востоку от Сум, вблизи Варачино, но продвижений не достигли. По сообщениям, морская пехота России концентрируется у Кондратовки, готовясь к будущим атакам. В то же время российские блогеры признают проблемы с управлением и взаимодействием между подразделениями, в частности 22-го и 33-го мотострелковых полков, входящих в 72-ю дивизию.

Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области, но существенных изменений нет. ВСУ удерживают позиции в западной части Волчанска, где ранее заявляли о присутствии российских войск. Россия атаковала возле Волчанска 23 – 24 октября, используя подразделения 116-й бригады Росгвардии, а также чеченские части "Ахмат-Россия". Кремль заявляет о незначительном движении возле Большого Бурлука – оккупацию Болоховки.

Силы обороны Украины продвинулись на северо-запад от Купянска. Геолокационные видео показывают, что они захватили Мирное и продвинулись в направлении Голубовки. Россияне пытались контратаковать, но безрезультатно.

Оккупанты атаковали к востоку от Боровского, но без подтвержденного успеха. Есть неподтвержденные заявления о продвижении западнее Нововодяного.

На Лиманском направлении украинские защитники продвинулись и освободили Торское и частично закрепились в южном Заречном. Видео с поднятием украинского флага это подтверждает. В то же время бои продолжаются у Дробышево, Новоселовки, Ямполя и Заречного.

Российские силы продвинулись на запад от Выемки (юго-восток от Северска). Также заявили о захвате Дроновки, но это не подтверждено независимо. Ведутся бои возле Северска, Сиверянки и Выемки.

Россия не имеет подтвержденных успехов, но заявляет о продвижении возле Иванополья. Продолжаются бои восточнее Константиновки, на юг - у Катериновки и Русиного Яра. Украинские силы контратаковали возле Софиевки и Торецкого.

На Добропольском направлении бои продолжаются возле Шахматного, Кучеров Яра и Золотого Колодца. Россияне утверждают, что захватили Вольное и Ивановку, но эти данные не имеют подтверждения. Украинские силы контратаковали вблизи Шахматного и Нового Донбасса.

По сообщениям ISW, российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении, однако подтверждений в этом фрагменте нет. В тексте указано только, что операторы дронов России 1435-го полка действуют в районе и жалуются на недостаток техники.

Российские оккупанты продвинулись в центральную часть Ивановки (юго-западнее Новопавловки) и на юго-запад от Филии.

Враг захватил Злагоду (бывшее Первомайское) к юго-западу от Великомихайловки. Также атаковал у Александрорада, Калиновского, Орестополя и Вербового.

На Гуляйпольском направлении россияне атаковали вблизи Новогригорьевки, Павловки и Нововасильевки, но без успеха.

На Запорожском направлении российские военные вели штурмы вблизи Малых Токмачек, Новоданиловки, Степного и Плавней, но без результата.

На Херсонском направлении оккупанты атаковали возле Антоновских мостов, но без успеха. Украинская разведка (ГУР) сообщила, что уничтожила установки ПВО "Бук-М3" и два радара "Небо-СВУ" в оккупированных частях Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Итак, аналитики ISW считают, что фронт остается динамичным, с локальными продвижениями обеих сторон – украинские успехи фиксируются под Купянском и Лиманом, тогда как российские - возле Новопавловки, Северска и Великомихайловки. Несмотря на интенсивность атак, существенных стратегических сдвигов не произошло: ни одна из сторон не достигла прорыва, а бои остаются изнурительными и позиционными.

