Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 25 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- Личного состава – около 1 135 990 (+910) человек,
- танков – 11 287 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 459 (+1);
- артиллерийских систем – 33 987 (+15);
- РСЗВ – 1 526 (+0);
- средств ПВО – 1 230 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 185 (+359);
- крылатых ракет – 3 880 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 436 (+80);
- специальной техники – 3 981 (+0).
Потери врага на 25 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Ночью 23 октября Силы обороны поразили стратегический объект врага, задействованный в обеспечении вооруженных сил России. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Рязанский".
Также в эту ночь украинские ударные беспилотные системы поразили и склад боеприпасов россиян в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. В Генштабе указывали, что согласно имеющейся информации, цель уничтожена. Там фиксировали детонации и взрывы боеприпасов.
На днях в СБУ сообщили, что спецназовцы Центра специальных операций "А" успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. Тогда специалисты "отминусовали" 2 легкомоторные самолеты, которые российские войска разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.
В целом в течение 23 октября потери российских захватчиков составили 910 человек. Также украинские воины тогда обезвредили 1 танк, 5 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 440 беспилотных летательных аппаратов и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.