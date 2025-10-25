Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:



Потери врага на 25 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ночью 23 октября Силы обороны поразили стратегический объект врага, задействованный в обеспечении вооруженных сил России. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Рязанский".

Также в эту ночь украинские ударные беспилотные системы поразили и склад боеприпасов россиян в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. В Генштабе указывали, что согласно имеющейся информации, цель уничтожена. Там фиксировали детонации и взрывы боеприпасов.

На днях в СБУ сообщили, что спецназовцы Центра специальных операций "А" успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. Тогда специалисты "отминусовали" 2 легкомоторные самолеты, которые российские войска разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.