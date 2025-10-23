Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Что известно об ударе по Рязанскому НПЗ?

Там были зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории предприятия.

Согласно сообщению Генштаба, этот нефтеперерабатывающий завод является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса России, задействованным в обеспечении оккупационных вооруженных сил.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части Российской Федерации и принадлежит компании "Роснефть". Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении горючим военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов. Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий,

– акцентировали в Генштабе.



Приблизительное расположение Рязанского НПЗ на карте России / Скриншот 24 канала

Также в ночь на 23 октября был удар по складу российских боеприпасов в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. Это сделали украинские ударные беспилотные системы поразили.

Цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.

Показываем Валуйки на карте России

Таким образом, Силы обороны продолжают реализовывать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии России против Украины.