Что известно об атаке дронов на Рязань?

Рязанский губернатор заявил о сбитии по меньшей мере 14 беспилотников над территорией области. Также он сообщил о пожаре, который возник на территории одного из предприятий, и произошел якобы из-за падения обломков дронов.

По предварительной информации, пострадавших нет, оцениваются материальные убытки. На месте работают оперативные службы,

– говорится в сообщении.

В частности, по словам местных, в области были слышны звуки взрывов над городом Скопин. В то же время в сети сообщают о перекрытии дорог возле Рязанского НПЗ. Предполагают, что именно он и аэродром "Дягилево" были целью атаки.

По предварительной информации, на заводе пожар произошел в районе блока каталитического крекинга или гидроочистки. Очевидцы утверждают, что в целом слышали около 10 взрывов в регионе и видели вспышки в небе.

Какова мощность Рязанского НПЗ?

По данным ASTRA, Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в ПАО "Роснефть". Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.

Он производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье, и обеспечивает нефтепродуктами Центральный федеральный округ.

Также Рязанский НПЗ является одним из ключевых поставщиков топлива для Москвы и региона.

