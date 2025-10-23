Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Рязанской области Павла Малкова и российские телеграмм-каналы.
Смотрите также Направление на Москву, – полковник запаса разобрал массированную атаку по России
Что известно об атаке дронов на Рязань?
Рязанский губернатор заявил о сбитии по меньшей мере 14 беспилотников над территорией области. Также он сообщил о пожаре, который возник на территории одного из предприятий, и произошел якобы из-за падения обломков дронов.
По предварительной информации, пострадавших нет, оцениваются материальные убытки. На месте работают оперативные службы,
– говорится в сообщении.
В частности, по словам местных, в области были слышны звуки взрывов над городом Скопин. В то же время в сети сообщают о перекрытии дорог возле Рязанского НПЗ. Предполагают, что именно он и аэродром "Дягилево" были целью атаки.
Взрывы в Рязанской области: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
По предварительной информации, на заводе пожар произошел в районе блока каталитического крекинга или гидроочистки. Очевидцы утверждают, что в целом слышали около 10 взрывов в регионе и видели вспышки в небе.
Пожар на территории Рязанского НПЗ: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
Какова мощность Рязанского НПЗ?
По данным ASTRA, Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в ПАО "Роснефть". Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
Он производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье, и обеспечивает нефтепродуктами Центральный федеральный округ.
Горит НПЗ в Рязани: смотрите видео
Также Рязанский НПЗ является одним из ключевых поставщиков топлива для Москвы и региона.
Предыдущие атаки на этот завод
- В сентябре Украина нанесла ряд успешных ударов по Рязанскому НПЗ. Было попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Ее ориентировочная мощность составляет 6 миллионов тонн нефти в год.
- Также этот завод был под атакой в августе. После ответного удара на российском объекте были остановлены два основных нефтеперерабатывающие агрегаты – CDU-3 и CDU-4, работал он тогда только с основным – CDU-6.
- К слову, Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в топ-5 крупнейших предприятий России. Он расположен на юге Рязани, в более чем 500 километрах от украинской границы, и занимает немалую территорию.