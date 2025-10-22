Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что США и Европа могли снять любые ограничения на использование Украиной оружия, которое они передают. Кроме этого, украинские силы получают от американцев данные о расположении российских зенитно-ракетных комплексов и локаторов систем РЭБ.

Смотрите также Неизвестные БпЛА добралась и до Смоленска: там горит местная ТЭЦ – яркие кадры

Как Украина атакует Россию?

Роман Свитан считает, что для недавних атак по территории России наши военные могли использовать ракеты Storm Shadow.

В России докладывали, что Украина подняла в воздух несколько бортов. Это указывает на то, что была использована авиационная компонента. В генштабе докладывали, что было использовано вооружение Воздушных сил, Морских сил и Сухопутных войск,

– сказал он.

Это, вероятно, указывает на то, что Украина применила ракеты Storm Shadow, "Нептун" или Фламинго.

В Брянске уничтожили завод, который изготавливал ракетное топливо. Для нас было очень важно его "отминусовать". Поэтому было выбрано правильное направление массированного удара. Значительная часть беспилотников двигалась на Брянск в сторону Москвы,

– отметил Свитан.

Кроме того, вблизи Москвы в Смоленской области дроны атаковали местную ТЭЦ.

Военный эксперт отметил, что такая работа украинских сил указывает на профессиональный подход к выполнению боевых задач. Все потому, что удалось очень правильно проработать маршрут, механизмы и степень поражения вражеских целей.

Большинство поражений осуществлены неподалеку от Москвы, что создает серьезную угрозу для центральных регионов России.

Что известно об атаках по России?