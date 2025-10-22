Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що США та Європа могли зняти будь-які обмеження на використання Україною зброї, яку вони передають. Крім цього, українські сили отримують від американців дані про розташування російських зенітно-ракетних комплексів та локаторів систем РЕБ.

Дивіться також Невідомі БпЛА дісталася й до Смоленська: там горить місцева ТЕЦ – яскраві кадри

Як Україна атакує Росію?

Роман Світан вважає, що для нещодавніх атак по території Росії наші військові могли використати ракети Storm Shadow.

У Росії доповідали, що Україна підняла в повітря кілька бортів. Це вказує на те, що була використана авіаційна компонента. У генштабі доповідали, що було використано озброєння Повітряних сил, Морських сил та Сухопутних військ,

– сказав він.

Це, ймовірно, вказує на те, що Україна застосувала ракети Storm Shadow, "Нептун" чи Фламінго.

У Брянську знищили завод, який виготовляв ракетне паливо. Для нас було дуже важливо його "відмінусувати". Тому було обрано правильний напрямок масованого удару. Значна частина безпілотників рухалась на Брянськ у сторону Москви,

– зазначив Світан.

Крім того, поблизу Москви у Смоленській області дрони атакували місцеву ТЕЦ.

Військовий експерт наголосив, що така робота українських сил вказує на професійний підхід до виконання бойових завдань. Все тому, що вдалося дуже правильно пропрацювати маршрут, механізми та ступінь ураження ворожих цілей.

Більшість уражень здійснені неподалік від Москви, що створює серйозну загрозу для центральних регіонів Росії.

Що відомо про атаки по Росії?