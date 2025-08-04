Эти предприятия были под атакой дронов 2 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В каком состоянии российские НПЗ после последних атак дронов?

Обоими предприятиями управляет компания "Роснефть".

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает примерно 18 тысяч тонн нефти в сутки.

Именно после атаки 2 августа там приостановили первичную переработку нефти. Это был первый случай атаки подобного крупного российского нефтеперерабатывающего завода с марта.

Издание Reuters со ссылкой на источники в этой области пишет, что во время обстрела повреждения получила основная установка CDU-11.

А еще одна, CDU-9, готовилась к капремонту с августа до начала сентября.

Тем временем Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей.

После атаки были остановлены два основных нефтеперерабатывающих агрегата – CDU-3 и CDU-4.

Сейчас завод работает только с основным – CDU-6.