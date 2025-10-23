Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Рязанської області Павла Малкова та російські телеграм-канали.

Дивіться також Напрямок на Москву, – полковник запасу розібрав масовану атаку по Росії

Що відомо про атаку дронів на Рязань?

Рязанський губернатор заявив про збиття щонайменше 14 безпілотників над територією області. Також він повідомив про пожежу, яка виникла на території одного з підприємств, і сталася нібито через падіння уламків дронів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, оцінюються матеріальні збитки. На місці працюють оперативні служби,

– ідеться у повідомленні.

Зокрема, за словами місцевих, в області було чути звуки вибухів над містом Скопін. Водночас у мережі повідомляють про перекриття доріг біля Рязанського НПЗ. Припускають, що саме він та аеродром "Дягілєво" були ціллю атаки.

Вибухи у Рязанській області: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

За попередньою інформацією, на заводі пожежа сталася в районі блоку каталітичного крекінгу або гідроочищення. Очевидці стверджують, що загалом чули близько 10 вибухів у регіоні та бачили спалахи у небі.

Пожежа на території Рязанського НПЗ: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Яка потужність Рязанського НПЗ?

За даними ASTRA, Рязанський нафтопереробний завод входить до ПАТ "Роснєфть". Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії, його потужність складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Він виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину, і забезпечує нафтопродуктами Центральний федеральний округ.

Горить НПЗ у Рязані: дивіться відео

Також Рязанський НПЗ є одним із ключових постачальників палива для Москви та регіону.

Попередні атаки на цей завод