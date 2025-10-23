Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відомо про удар по Рязанському НПЗ?

Там було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на території підприємства.

Відповідно до повідомлення Генштабу, цей нафтопереробний завод є стратегічним об'єктом військово-промислового комплексу Росії, задіяним у забезпеченні окупаційних збройних сил.

Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації та належить компанії "Роснєфть". Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій,

– акцентували в Генштабі.

Показуємо Рязанський НПЗ (РНПК) на карті Росії

Рязанський НПЗ, або РНПЗ, також називають Рязанською нафтопереробною компанією (РНПК). Об'єкт розташований у місті Рязань.

Завод переважно експортує продукти нафтопереробки. Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ становить 17 – 18 мільйонів тонн нафти на рік.

Починаючи з 2024 року, Сили оборони не раз атакували НПЗ. Улітку 2025 року після одного з ударів завод був змушений зупинити половину виробничих потужностей.

Також у ніч проти 23 жовтня був удар по складу російських боєприпасів у районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. Це зробили українські ударні безпілотні системи уразили.

Ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

Показуємо Валуйки на карті Росії

Таким чином, Сили оборони продовжують реалізовувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії проти України.

Могли цілити і по аеродрому Дягілєво

Уночі росіяни в соцмережах писали про вибухи в Рязані. Влада заявляла, що їхня ППО збила щонайменше 14 дронів над територією Рязанської області.

Але, як бачимо, об'єкт все одно було уражено, дороги до НПЗ перекривали. Також у мережі припускали, що другою ціллю атаки був аеродром Дягілєво.

Днями теж були атаки по російських НПЗ

Вночі 22 жовтня Сили оборони уразили Саранський механічний завод у Республіці Мордовія та Махачкалінський нафтопереробний завод у Республіці Дагестан.