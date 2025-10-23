Про це пише 24 Канал з посиланням на міноборони країни-агресорки.

Дивіться також Потужний вибух прогримів біля ворожої військової частини у Ставрополі

Що відомо про вибухи в Росії?

В міноборони Росії відзвітували про роботу їхньої "пе-ве-о". Там заявили, що протягом минулої ночі нібито було "знищено та перехоплено" 139 безпілотних літальних апаратів літакового типу:

56 – над територією Бєлгородської області,

22 – над територією Брянської області,

21 – над територією Воронезької області,

14 – над територією Рязанської області,

13 – над територією Ростовської області,

4 – над територією Республіки Крим,

2 – над територією Тамбовської області,

2 – над територією Волгоградської області,

2 – над територією Орловської області,

2 – над територією Калузької області,

1 – над територією Курської області.

Губернатори цих областей один за одним стали заявляти про "успішну" роботу їхньої ППО.

Водночас глава Рязанської області Павло Малков заявив, що внаслідок падіння уламків сталося займання на території одного підприємства. За його словами, попередньо, постраждалих немає, оцінюють матеріальні збитки. На місці працюють оперативні служби.

Губернатор Орловської області Кличков заявляв, що протягом ночі над регіоном нібито було знищено 2 дрони. Він заявив, що пошкоджень та постраждалих немає, водночас зазначив, що на місцях події триває робота співробітників МНС та правоохоронних органів.

Про роботу оперативних та екстрених служб заявив і губернатор Брянської області. Водночас також зазначив про "успішну" роботу ППО. За його словами, минулої ночі над територією регіону нібито було "виявлено та знищено" 22 дрони.

Дивіться також Величезна пожежа та гучні вибухи: у Челябінській області багато жертв на заводі "Пластмасс"

Попередні вибухи в Росії: основне