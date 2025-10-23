Місцева влада повідомила про жертв. Про це пише 24 Канал з посиланням на Astra.

Що відомо про вибухи на заводі в Копєйську?

Увечері 22 жовтня в Копєйську Челябінської області сталася пожежа на заводі "Пластмасс". Кадри вибухів, що їй передували, публікують місцеві жителі. Повідомляється, що невідомі дрони могли атакувати підприємство. На місці влучання видно густий дим.

У Копєйську в Росії сталася пожежа на підприємстві / Фото з телеграму "Кримській вітер"

Однак російські ЗМІ заперечують, що завод з виробництва боєприпасів уразили дрони. Натомість причиною вибуху та пожежі називають "порушення техніки безпеки". Цікаво, що нещодавно за таких самих умов вибухнув хімічний завод у Стерлітамаку.

Місцеві жителі розповідають, що бачили яскравий спалах в передмісті Челябінська. Це підтверджує думку про те, що атака дронів сталася по району заводу "Пластмасс".

У бік підприємства після вибуху вирушили екстрені служби.

Сильний вибух стався на заводі "Пластмасс" у Копєйську: дивіться відео

Губернатор Челябінської області Олександр Текслер розповів, що внаслідок вибуху в Копєйску є жертви. Загалом до дев'яти зросла кількість загиблих внаслідок вибуху. У лікарні перебуває один постраждалий, а ще двом надали допомогу на місці. Очільник області додав, що загрози для жителів та цивільних об'єктів немає.

Журналіст Денис Казанський зауважив, що вибух на заводі був дуже сильний. На його думку, приліт міг статися по цеху заводу "Пластмасс".

Палає завод у Челябінській області: відео

Варто зазначити! ВАТ "Завод "Пластмас" розташований у Копєйську та виготовляє промислові вибухові речовини. Це один з провідних підприємств військово-промислового комплексу Росії у складі держкорпорації "Ростех". Саме тут роблять озброєння для російської ствольної та орської артилерії та авіації, а також супутньої продукції.

Як Росія вирішила захищати свої заводи?

Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія для захисту хімічних заводів вирішила закупити обладнання для захисту. На підприємствах окупанти можуть встановити аеростати – повітряні кулі з розтягнутими протидроновими сітками. На думку експерта, такий захист є малоефективним проти сучасних дронів.

