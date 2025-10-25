Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати, – генсек НАТО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:



Втрати ворога на 25 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Дивіться також У бій йдуть хворі, поранені та новобранці, – ISW про ситуацію із росіянами на Харківщині

Вночі 23 жовтня Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога, задіяний у забезпеченні збройних сил Росії. Мовиться про нафтопереробний завод "Рязанський".

Також в цю ніч українські ударні безпілотні системи уразили й склад боєприпасів росіян в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. В Генштабі вказували, що відповідно до наявної інформації, ціль знищено. Там фіксували детонації та вибухи боєприпасів.

Днями в СБУ повідомили, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Тоді спеціалісти "відмінусували" 2 легкомоторні літаки, які російські війська розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.