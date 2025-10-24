Зазначається, що на одному із напрямків воно кидає в бій новобранців, на іншому – хворих та поранених. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
Яка ситуація на Харківщині?
22 та 23 жовтня росіяни продовжували наступ на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та Тихого.
В ISW зазначають, що російський мілблогер, пов'язаний з Північним угрупованням військ, звинуватив російських командирів у перебільшенні їхніх просувань поблизу Синельникового в офіційних звітах.
"Мілблогер стверджував, що сума поступових успіхів у цих російських звітах, якщо вони правдиві, дорівнювала б просуванню російських військ приблизно на 11 кілометрів у районі Синельникового з 1 вересня, але насправді лінія фронту не змінилася", – пишуть аналітики.
Мілблогер також обурювався, що командування на цьому напрямку відправляє недостатньо навчену піхоту. У бій посилають хворих або поранених солдатів з лікарень.
Також речник бригади ЗСУ, що діє на півночі Харківщини розповів, що окупанти втратили щонайменше 15 тисяч убитими в бою на Вовчанському напрямку з травня 2024 року.
Він зазначив, що значна частина російських солдатів, які діють там, є новобранцями.
Ситуація на фронті: останні новини
Протягом минулої доби, 23 жовтня, російська армія втратила ще 910 військовослужбовців.
Станом на ту ж дату на фронті зафіксували 120 бойових зіткнень. Окупанти також завдали 90 авіаційних ударів, скинули 184 керовані авіабомби, здійснили 4 987 обстрілів та залучили для ураження 6 688 дронів-камікадзе.
23 жовтня аналітики DeepState повідомляли, що ворог просунувся поблизу Вербового, Степового та Новогригорівки.