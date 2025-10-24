Аналітики ISW проаналізували, як змінилася лінія фронту за останню добу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також Понад 9 сотень загарбників та чимало одиниць техніки: втрати ворога на 24 жовтня

Як змінилася ситуація на фронті?

Російські війська атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північний захід від міста Суми поблизу Степного та на північ від міста Суми поблизу Олексіївки. Загалом окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Ворожі сили продовжили наступальні дії і на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед. Так, російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Хатнього та Амбарного та на схід від Великого Бурлука поблизу Бологівки.

Армія Кремля просунулася в районі Куп'янська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Куп'янська вздовж Південної залізниці та у західній Дворічній (на північний схід від Куп'янська).

Загарбники продовжували наступальні операції на напрямку Борова, зокрема на схід від Борової поблизу Надії, але не просувалися вперед. Вони продовжили наступальні дії і на Лиманському напрямку, але прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська. Відповідно до геолокаційних відеозаписів 23 жовтня, російські війська просунулися на схід від Сіверська під час механізованого штурму.

Армія Кремля нещодавно просунулася і в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська просунулися на північ від Щербинівки (на південний схід від Костянтинівки).

Російські загарбники продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Ворожі війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи показують, що ворожа армія нещодавно просунулася на північ від Новоселівки (на схід від Великомихайлівки).

Також окупанти продовжили наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Така ж ситуація і на заході Запорізької області. Загарбники продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, зокрема на схід від міста Херсон поблизу Антонівського мосту, але не просувалися вперед.

Ситуація на фронті: останні новини