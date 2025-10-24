Аналитики ISW проанализировали, как изменилась линия фронта за последние сутки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Как изменилась ситуация на фронте?

Российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности на северо-запад от города Сумы вблизи Степного и на север от города Сумы вблизи Алексеевки. В общем оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Вражеские силы продолжили наступательные действия и на севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед. Так, российские войска атаковали на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Хатнего и Амбарного и на восток от Великого Бурлука вблизи Бологовки.

Армия Кремля продвинулась в районе Купянска. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на север от Купянска вдоль Южной железной дороги и в западной Двуречной (к северо-востоку от Купянска).

Захватчики продолжали наступательные операции на направлении Боровой, в частности к востоку от Боровой вблизи Надежды, но не продвигались вперед. Они продолжили наступательные действия и на Лиманском направлении, но прогресса не достигли.

Российские войска недавно продвинулись в районе Северска. Согласно геолокационным видеозаписям 23 октября, российские войска продвинулись на восток от Северска во время механизированного штурма.

Армия Кремля недавно продвинулась и в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись на север от Щербиновки (к юго-востоку от Константиновки).

Российские захватчики продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Вражеские войска недавно продвинулись на Великомихайловском направлении. Геолокационные видеозаписи показывают, что вражеская армия недавно продвинулась к северу от Новоселовки (к востоку от Великомихайловки).

Также оккупанты продолжили наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Такая же ситуация и на западе Запорожской области. Захватчики продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновского моста, но не продвигались вперед.

