Вражеское войско также теряет бешеными темпами и технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 24 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:

  • Личного состава – около 1 135 080 (+910) человек,
  • танков – 11 283 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 458 (+5);
  • артиллерийских систем – 33 972 (+34);
  • РСЗО – 1 526 (+1);
  • средств ПВО – 1 230 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 826 (+440);
  • крылатых ракет – 3 880 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 356 (+128);
  • специальной техники – 3 981 (+0).


Потери врага на 24 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам'объектам ВПК России. В ночь на 23 октября ВСУ осуществили поражение стратегического объекта противника, задействованного в обеспечении вооруженных сил России. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Рязанский".

  • Кроме того, той же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили и склад боеприпасов россиян в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. В Генштабе указывали, что согласно имеющейся информации, цель уничтожена. Там наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.

  • Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. На этот раз специалисты "отминусовали" 2 легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.

  • К слову, в течение 22 октября потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 626 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 16 ракет и 106 единиц автомобильной техники российских оккупантов.