Вражеское войско также теряет бешеными темпами и технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:



Потери врага на 24 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам'объектам ВПК России. В ночь на 23 октября ВСУ осуществили поражение стратегического объекта противника, задействованного в обеспечении вооруженных сил России. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Рязанский".

Кроме того, той же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили и склад боеприпасов россиян в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. В Генштабе указывали, что согласно имеющейся информации, цель уничтожена. Там наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.

Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. На этот раз специалисты "отминусовали" 2 легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.