В частности, враг также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также ВСУ могли впервые поразить российский морской дрон нового типа: в сети показали видео

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:

Потери врага на 23 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Смотрите также Партизаны парализуют вражескую логистику на Юге Украины: "Атеш" провел очередную диверсию

В СБС отмечали, что несмотря на попытки оккупантов нарастить интенсивность штурмовых действий на одном из ключевых направлений, операторы 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили их продвижение. Благодаря высокоточным ударам, противник потерял возможность прорыва и был вынужден отступить. Среди целей, пораженных подразделением К-2 в октябре: 432 единицы живой силы противника, 4 танка, 8 бронемашин, 6 артиллерийских установок.

Недавно Силы обороны также нанесли врагу значительные потери. В частности, на Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены.

Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. На этот раз специалисты "отминусовали" 2 легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.