В частности, враг также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 23 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:

  • Личного состава – около 1 134 170 (+920) человек,
  • танков – 11 282 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 453 (+6);
  • артиллерийских систем – 33 938 (+24);
  • РСЗО – 1 525 (+1);
  • средств ПВО – 1 230 (+1);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626);
  • крылатых ракет – 3 880 (+16);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 228 (+106);
  • специальной техники – 3 981 (+0).

Потери врага на 23 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • В СБС отмечали, что несмотря на попытки оккупантов нарастить интенсивность штурмовых действий на одном из ключевых направлений, операторы 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили их продвижение. Благодаря высокоточным ударам, противник потерял возможность прорыва и был вынужден отступить. Среди целей, пораженных подразделением К-2 в октябре: 432 единицы живой силы противника, 4 танка, 8 бронемашин, 6 артиллерийских установок.

  • Недавно Силы обороны также нанесли врагу значительные потери. В частности, на Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены.

  • Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. На этот раз специалисты "отминусовали" 2 легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.

  • В общем, в течение 21 октября потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 160 беспилотных летательных аппаратов, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.