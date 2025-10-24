Отмечается, что на одном из направлений оно бросает в бой новобранцев, на другом – больных и раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какова ситуация на Харьковщине?

22 и 23 октября россияне продолжали наступление на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, Синельниково и Тихого.

В ISW отмечают, что российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, обвинил российских командиров в преувеличении их продвижений вблизи Синельниково в официальных отчетах.

"Милблогер утверждал, что сумма постепенных успехов в этих российских отчетах, если они правдивы, равнялась бы продвижению российских войск примерно на 11 километров в районе Синельниково с 1 сентября, но на самом деле линия фронта не изменилась", – пишут аналитики.

Милблогер также возмущался, что командование на этом направлении отправляет недостаточно обученную пехоту. В бой посылают больных или раненых солдат из больниц.

Также представитель бригады ВСУ, действующей на севере Харьковщины рассказал, что оккупанты потеряли не менее 15 тысяч убитыми в бою на Волчанском направлении с мая 2024 года.

Он отметил, что значительная часть российских солдат, которые действуют там, являются новобранцами.

