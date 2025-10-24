Отмечается, что на одном из направлений оно бросает в бой новобранцев, на другом – больных и раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Какова ситуация на Харьковщине?
22 и 23 октября россияне продолжали наступление на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, Синельниково и Тихого.
В ISW отмечают, что российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, обвинил российских командиров в преувеличении их продвижений вблизи Синельниково в официальных отчетах.
"Милблогер утверждал, что сумма постепенных успехов в этих российских отчетах, если они правдивы, равнялась бы продвижению российских войск примерно на 11 километров в районе Синельниково с 1 сентября, но на самом деле линия фронта не изменилась", – пишут аналитики.
Милблогер также возмущался, что командование на этом направлении отправляет недостаточно обученную пехоту. В бой посылают больных или раненых солдат из больниц.
Также представитель бригады ВСУ, действующей на севере Харьковщины рассказал, что оккупанты потеряли не менее 15 тысяч убитыми в бою на Волчанском направлении с мая 2024 года.
Он отметил, что значительная часть российских солдат, которые действуют там, являются новобранцами.
Ситуация на фронте: последние новости
За прошедшие сутки, 23 октября, российская армия потеряла еще 910 военнослужащих.
По состоянию на ту же дату на фронте зафиксировали 120 боевых столкновений. Оккупанты также нанесли 90 авиационных ударов, сбросили 184 управляемые авиабомбы, совершили 4 987 обстрелов и привлекли для поражения 6 688 дронов-камикадзе.
23 октября аналитики DeepState сообщали, что враг продвинулся вблизи Вербового, Степного и Новогригорьевки.