Военный эксперт Павел Нарожный отметил в эфире 24 Канала, что сейчас противник может использовать только бесконечные пехотные штурмы и медленное продвижение. Украина имеет преимущество в количестве дронов, поэтому быстрые прорывы россиянам недоступны.

Может ли Россия перекрыть танковые потери собственным производством?

Россия исчерпала запасы танков. Но та техника, что осталась, находится в неудовлетворительном состоянии.

Относительно собственного производства: даже пропагандистские российские каналы называют цифру 220 – 240 танков в год.

По данным Генштаба, видим, что наша армия уничтожает один-два танка в сутки – это примерно 700 танков в год. Перекрыть такие потери собственным производством в 220 единиц физически невозможно,

– объяснил Нарожный.

Ни один из последних штурмов россиян не был успешным – противник не смог прорвать оборону.

Военный эксперт сказал, что это произошло из-за высокого насыщения противотанковых средств: дроны, артиллерия, минные заграждения, инженерные сооружения, которые строят наши саперы и инженеры на поле боя.

Поэтому даже с использованием бронетехники они ничего сделать не могут. Похожая ситуация сложилась с артиллерией.

Что останавливает россиян от быстрого продвижения вперед?

Значительная часть техники, которая осталась у россиян уже каннибализована, то есть разбирается на запчасти. Прежде всего снимают стволы, потому что это расходный ресурс с ограниченным ресурсом в 5 – 8 тысяч выстрелов в зависимости от калибра и типа снарядов.

Нарожный отметил, что собственное производство не может перекрыть эти потери.

Теоретически Северная Корея может поставлять системы, но пока дает только артиллерию калибра 180 миллиметров – экзотическую систему, похожую на самоходную гусеничную установку "Пион".

Однако это единицы техники. Поэтому утверждения о неисчерпаемых ресурсах или огромных складах техники ошибочны.

Все, что сейчас они могут делать, – бесконечные пехотные штурмы и медленное, "черепашье" продвижение вперед. К сожалению, у них есть возможность закупать дроны в Китае – собственного производства нет, но все компоненты они покупают там,

– подчеркнул эксперт.

Однако, по сообщениям Генштаба и независимых исследователей, как ни странно, преимущество в количестве дронов сейчас на стороне Украины.

"Я сам удивляюсь этому факту, ведь считал, что Россия имеет ресурсы для масштабных закупок дронов. Поэтому все, на что они способны, – дроновые атаки и использование пехоты. Никаких быстрых прорывов они сейчас осуществить не смогут", – подытожил Нарожный.

Как внешняя помощь влияет на войну России?