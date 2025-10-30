На дерзкое заявление российского диктатора ответили в МИД Украины, передает 24 Канал.

Как Украина комментирует слова Путина относительно Покровска?

Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, чем заканчиваются такие предложения – 29 августа 2014 года в Иловайске,

– прокомментировал спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Кроме того, он призвал иностранных журналистов не подыгрывать Путину, который пытается оправдать свои преступления через провокации против СМИ.

Также напомнил, что посещение оккупированных территорий без согласия Украины нарушает украинское законодательство и нормы международного права.

Ранее вражеское минобороны получило указание от Путина организовать приезд иностранных журналистов в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по версии Москвы, якобы окружены украинские войска.

Там заявили, что российское командование готово при необходимости приостановить боевые действия на 5 – 6 часов в этих зонах. Также оккупанты сообщили о готовности предоставить безопасные коридоры для въезда и выезда представителей иностранных, в частности украинских СМИ, при условии гарантий безопасности для журналистов и российских военных.