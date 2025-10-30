Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко розкритикував українське командування. Помилки військового керівництва, на його думку, призвели до тяжкої ситуації на Покровському напрямку, передає 24 Канал.
Дивіться також Путін заявив про оточення ЗСУ у 2 містах: військові оцінили, чи справді ситуація критична
Яка ситуація у районі Покровська?
За словами військового оглядача, українські підрозділи у районі Покровська опинилися у "вогневому мішку". Подібна ситуація вже траплялася в Авдіївці, Вугледарі, Суджі. Щоразу ворог обрізав логістику захисників, які опинялися у пастці. Оборонці тоді були змушені відходити в останній момент із великими втратами, кидаючи майно та техніку. Деяким вийти не вдалося, і вони назавжди лишалися на позиціях.
Це ж зараз відбувається знову. Здавалося б, можна було робити висновки. Але є важливіше питання: хто ви зі "Слова пацана?",
– написав Стерненко.
Згадка про "Слово пацана" – це, вочевидь, відсилання до скандалу навколо очільника управління штурмових військ ЗСУ Валентина Манька. Той викладав відео з танцями під російськомовні пісні, а також грав у гру, "хто він зі слова пацана", чим викликав критику у мережі.
Довідка: "Вогневий мішок" означає ділянку місцевості, куди противника спеціально заманюють, щоб знищити його зосередженим вогнем з кількох напрямків. Це пастка, у яку ворог потрапляє під перехресний або концентрований обстріл. Вийти з "мішка" дуже важко через щільність вогню.
Що кажуть у Генштабі про "блокування" ЗСУ у Покровську?
Тим часом угруповання військ "Схід" спростувало заяви окупантів про нібито блокування українських підрозділів у Покровську. Там визнають, що ситуація на цій ділянці фронту важка. Ворог посилив тут свою активність. Ворожі FPV ускладнюють логістику, але вона перервана.
Що цьому передувало?
- Днями Володимир Путін заявив, що нібито у Куп'янську, Мирнограді і Покровську підрозділи ЗСУ заблоковані.
- 30 жовтня він наказав гарантувати проїзд до цих районів іноземних журналістів. Задля цього росіяни припинять вогонь на 5 – 6 годин.
- У МЗС України порадили журналістам не вірити пропозиції диктатора. Там нагадали, що відвідування окупованих територій без згоди Києва є порушенням міжнародного права.
- У Центрі протидії дезінформації наголосили, що наказ Путіна про "коридори" – чергова інформаційна провокація росіян. Насправді твердження ворога про нібито "оточення понад 5 тисяч українських бійців" не відповідає дійсності. Ця інформація раніше була спростована Силами оборони України.
- Офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що у Покровську Силам оборони потрібне поповнення серед особового складу, щоб стримувати тут ворога. Росіяни маскуються під цивільних. Вже була ситуація, коли українські військові зайняли вигідні позиції, а росіяни у цивільному вийшли відкрили вогонь.