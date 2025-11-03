Захисники зупинили розширення присутності окупантів на півночі міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське. Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ, передає 24 Канал.

Що коїться у Покровську і Мирнограді станом на зараз?

За 2 листопада українські військові ліквідували у місті 19 росіян. Щоб протидіяти противнику надалі, до боїв залучають дедалі більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

У Мирнограді обстановка залишається напруженою, але не загрозливою. Ворога у складі близько 10 осіб помітили на підступах до південно-східних околиць міста. Наразі триває робота з ліквідації загарбників. Для оборони міста вже надійшли додаткові сили.

Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації,

– підсумували у корпусі ДШВ.

За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, у Покровську дуже складна ситуація. Росіяни, які проникли у міську забудову, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти. У деяких районах ворог почав займати оборону

За даними Deep State, російські війська почали облаштовувати позиції для операторів дронів і спостережні пункти. Це стало можливим завдяки великій кількості піхоти, яка постійно переміщується між районами, коли її намагаються вибити.

Яка обстановка на Покровському напрямку?