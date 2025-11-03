Захисники зупинили розширення присутності окупантів на півночі міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське. Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ, передає 24 Канал.
Що коїться у Покровську і Мирнограді станом на зараз?
За 2 листопада українські військові ліквідували у місті 19 росіян. Щоб протидіяти противнику надалі, до боїв залучають дедалі більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.
У Мирнограді обстановка залишається напруженою, але не загрозливою. Ворога у складі близько 10 осіб помітили на підступах до південно-східних околиць міста. Наразі триває робота з ліквідації загарбників. Для оборони міста вже надійшли додаткові сили.
Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації,
– підсумували у корпусі ДШВ.
За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, у Покровську дуже складна ситуація. Росіяни, які проникли у міську забудову, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти. У деяких районах ворог почав займати оборону
За даними Deep State, російські війська почали облаштовувати позиції для операторів дронів і спостережні пункти. Це стало можливим завдяки великій кількості піхоти, яка постійно переміщується між районами, коли її намагаються вибити.
Яка обстановка на Покровському напрямку?
- Як повідомляє Інститут вивчення війни, близько 60 відсотків Покровська перебуває під контролем противника.
- Ворог продовжує просуватися у місті, хоча й українські сили провели успішну десантну операцію.
- Російська влада поширює повідомлення про заблоковані у Покровську і Мирнгограді українські підрозділи. Президент і Головком ці заяви Кремля спростовує.
- Тим часом волонтер і громадський діяч каже, що ЗСУ у районі Покровська опинилися у "вогневому мішку".
- У 68-ій окремій єгерській бригаді заявили, що у Покровську ситуація більш, ніж критична. У місті багато російських ДРГ, які важко знищувати.