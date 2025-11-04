Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ – объяснил 24 Каналу, что Россия стягивает огромную группировку для наступления на Покровск и Константиновку, а Пушилин уже появился в Очеретино, вероятно ожидая быстрого падения города.

Удастся ли стабилизировать ситуацию в Покровске?

В районе Покровска, по оценке Генштаба, находится примерно 100 тысяч российских военных, которые так или иначе вовлечены в наступательных операциях. Но окружения пока нет.

Обратите внимание! Покровское направление остается одним из самых напряженных – россияне тщетно пытаются прорвать украинскую оборону, неся значительные потери.

Задача заключается в том, чтобы дать возможность украинским подразделениям, которые находятся в самой низкой точке, организованно отступить на север.

"Все текущие действия – десантирования подкреплений, тактическое улучшение ситуации – направлены исключительно на то, чтобы выиграть время. Все, что невозможно вывезти, необходимо уничтожить, чтобы россияне не смогли использовать его против нас. Поэтому говорить о полной стабилизации ситуации, к сожалению, преждевременно", – подчеркнул Ступак.

Украинские силы улучшают тактическое положение, наращивают штурмовые группы и работают над перерезанием вражеской логистики. Ситуация остается напряженной, но работа по стабилизации активно продолжается.

Что известно о планах Путина относительно Покровска?

В сети появились видео, на которых глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин находится в районе Очеретино – примерно в 23 километрах от текущей линии фронта.

Вероятно, российское военное командование ожидает быстрого, по крайней мере по их мнению, захвата Покровска. Именно поэтому они готовятся к появлению в городе с танками и флагами. Пушилин, очевидно, стремится быть среди первых, кто продемонстрирует "освобождение" города,

– объяснил Ступак.

После того как начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов отчитался Путину о якобы "успешном окружении", тот, видно, поверил, что российская армия такая же непобедимая, как и его собственные амбиции. Именно поэтому он решил пригласить иностранных журналистов в Покровск.

По мнению эксперта, эта идея родилась спонтанно. Даже в самом Кремле, видно, до конца не понимают, что именно из этого получится.

Возможно, россияне хотят запустить среди журналистов своих разведчиков, которые под видом репортеров проедут через Покровск, разведают расположение украинских военных, а затем по этим позициям нанесут удары.

"Это может быть попыткой выиграть время. Пока, например, журналисты находятся в Покровске и там, условно, прекращают огонь, россияне за это время могут подтянуть несколько тысяч своих людей, десятки или сотни единиц техники на окраины города. А когда все покидают город, они могут всей этой массированной силой одновременно попытаются его захватить", – предположил Ступак.

Что известно об успехах украинских военных возле Покровска?