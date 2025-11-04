Нельзя сказать, что у Доброполья началось большое контрнаступление, но мы действительно ликвидировали там 2 российских котла и имеем определенный успех. Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, объяснив, что речь идет о районе Кучерова Яра и Нового Шахматного.

К западу от Шахово до сих пор сохраняются остатки российских войск. Они пытаются время от времени проводить механизированные штурмы, которые являются тщетными. Российская техника на фронте является "жирной" целью, поэтому появляется не часто.

В основном ее уничтожают еще до начала активных штурмовых действий. Это свидетельствует об определенном отчаянии россиян, которые никак не могут развить успех в этом районе. Российское командование уже заявило об окружении 31 батальона в направлении Покровска, 18 – возле Купянска.

Представитель оккупационной администрации Денис Пушилин записал видео, в котором говорил, что якобы находится в Покровске. Впрочем на самом деле он был в населенном пункте Очеретино, которое в 40 километрах от Покровска. поэтому заявлениям россиян не стоит верить.

Мы стараемся пользоваться тем, что сделали россияне. Их инфильтрация, пробежки по нашим позициям без закрепления, а именно это они делают в Покровске, Волчанске, – показывает их несовершенство,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Можно забежать глубоко в тыл наших войск, пройти позиции, потому что украинские пехотинцы истощены, но вопрос логистики, закрепления – приводит к печальным для россиян результатам на Добропольском направлении.

Обратите внимание! Майор ВСУ Андрей Ткачук объяснил, что проблемы в Покровске возникли из-за серьезного превосходства врага в живой силе, а также из-за неправильной оценки ситуации командованием, ложных рапортов с фронта.

Операция Украины продолжается, мы дальше будем пытаться стабилизировать линию боевого соприкосновения, чтобы максимально рассредоточить российские войска в районе Покровска. Ведь именно туда обращены все ресурсы врага.

