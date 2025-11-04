Іван Ступак – ексспівробітник СБУ – пояснив 24 Каналу, що Росія стягує величезне угруповання для наступу на Покровськ і Костянтинівку, а Пушилін вже з'явився в Очеретиному, ймовірно очікуючи швидкого падіння міста.

Дивіться також: Є 4 просування в самому Покровську та 1 в бік Мирнограда, – Deep State

Чи вдасться стабілізувати ситуацію в Покровську?

У районі Покровська, за оцінкою Генштабу, перебуває приблизно 100 тисяч російських військових, які так чи інакше залучені в наступальних операціях. Але оточення наразі немає.

Зверніть увагу! Покровський напрямок залишається одним із найнапруженіших – росіяни марно намагаються прорвати українську оборону, зазнаючи значних втрат.

Завдання полягає в тому, щоб дати можливість українським підрозділам, які перебувають у найнижчій точці, організовано відступити на північ.

"Усі поточні дії – десантування підкріплень, тактичне покращення ситуації – спрямовані виключно на те, щоб виграти час. Все, що неможливо вивезти, необхідно знищити, аби росіяни не змогли використати його проти нас. Тому говорити про повну стабілізацію ситуації, на жаль, передчасно", – наголосив Ступак.

Українські сили покращують тактичне становище, нарощують штурмові групи та працюють над перерізанням ворожої логістики. Ситуація залишається напруженою, але робота зі стабілізації активно продовжується.

Що відомо про плани Путіна щодо Покровська?

У мережі з’явилися відео, на яких очільник терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін перебуває в районі Очеретиного – приблизно за 23 кілометри від поточної лінії фронту.

Ймовірно, російське військове командування очікує швидкого, принаймні на їхню думку, захоплення Покровська. Саме тому вони готуються до появи в місті з танками та прапорами. Пушилін, вочевидь, прагне бути серед перших, хто продемонструє "звільнення" міста,

– пояснив Ступак.

Після того, як начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов відзвітував Путіну про нібито "успішне оточення", той, видно, повірив, що російська армія така ж непереможна, як і його власні амбіції. Саме тому він вирішив запросити іноземних журналістів до Покровська.

На думку експерта, ця ідея народилася спонтанно. Навіть у самому Кремлі, видно, до кінця не розуміють, що саме з цього вийде.

Можливо, росіяни хочуть запустити серед журналістів своїх розвідників, які під виглядом репортерів проїдуть через Покровськ, розвідають розташування українських військових, а потім по цих позиціях завдадуть ударів.

"Це може бути спробою виграти час. Поки, наприклад, журналісти перебувають у Покровську і там, умовно, припиняють вогонь, росіяни за цей час можуть підтягнути кілька тисяч своїх людей, десятки або сотні одиниць техніки на околиці міста. А коли всі залишають місто, вони можуть всією цією масованою силою одночасно спробують його захопити", – припустив Ступак.

Що відомо про успіхи українських військових біля Покровська?