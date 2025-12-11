У момент удару всередині перебували люди. Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Дивіться також Понад 150 дронів та ракети: уночі окупанти тероризували Україну

Що відомо про удар по Сумщині?

Як повідомили в місцевій ОВА, росіяни обстріляли магазин у Великописарівській громаді Сумщини керованою авіабомбою.

На жаль, внаслідок удару двоє людей загинули. Йдеться про продавчиню та місцеву мешканку. Їхні тіла деблокували з-під завалів.

Ще двоє людей отримали поранення, одна жінка госпіталізована, медики надають їй необхідну допомогу.

Ворог свідомо б'є по тому, що мало би бути безпечним для життя,

– написав Олег Григоров.

Які наслідки попередніх обстрілів Сумської області?