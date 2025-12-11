У момент удару всередині перебували люди. Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Дивіться також Понад 150 дронів та ракети: уночі окупанти тероризували Україну

Що відомо про удар по Сумщині?

Як повідомили в місцевій ОВА, росіяни обстріляли магазин у Великописарівській громаді Сумщини керованою авіабомбою.

На жаль, внаслідок удару двоє людей загинули. Йдеться про продавчиню та місцеву мешканку. Їхні тіла деблокували з-під завалів.

Ще двоє людей отримали поранення, одна жінка госпіталізована, медики надають їй необхідну допомогу.

Ворог свідомо б'є по тому, що мало би бути безпечним для життя,
– написав Олег Григоров.

Які наслідки попередніх обстрілів Сумської області?

  • Ворог нескінченно обстрілює прикордоння Сумщині, тероризуючи місцеве населення.

  • Зокрема ввечері 8 грудня окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Сумської області. Начальник ОВА повідомив, що через пошкодження мереж можливі раптові відключення електроенергії.

  • Дрони країни-агресорки також нещодавно спричинили пожежу у 9-поверховому будинку в Охтирці, охопивши квартири з другого по п'ятий поверх.

  • Рятувальники евакуювали 35 людей, ще 7 осіб деблокували з пошкоджених помешкань. Роботи тимчасово призупинялися через загрозу нових атак.