Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Кремль имел серьезные планы на Покровск. Этот город был крупным индустриальным центром и открывал серьезные возможности врагу.

Почему бои за Покровск стали позором для России?

"Это настоящий позор для россиян. Они уже несколько раз заявляли об оккупации города, российские войска планировали захватить этот плацдарм за 2 недели, но им не удалось", – отметил Иван Тимочко.

В Покровске было большое количество шахт, складов, сеть фабрик. Его рассматривали как плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск. Сегодня известно, что контингент российских войск составляет 150 тысяч. Но эту операцию стоит рассматривать вместе с наступлением на смежные направления. Там активность не уступает Покровскому.

Замысел России в том, чтобы не дать нашим соединениям на направлениях Гуляйполя, Александровки или Константиновки перебрасывать силы, использовать логистику из этих регионов в поддержку контингента в Покровско-Мирноградской агломерации,

– добавил Иван Тимочко.

На направлении Александровка-Гуляйполе противник наступает довольно широким фронтом. Там действует несколько общевойсковых армий, корпусов. Если на Покровск давит 150 тысяч и резервы, то там сосредоточено примерно 100 тысяч бойцов. Это очень большие силы.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Враг также привлекает авиацию с оккупированных территорий для усиления своего наступления. Понятно, что это направление является очень важным для противника и это заметно по интенсивности боев.

