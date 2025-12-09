Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что в целом вблизи Покровска чрезвычайно сложная ситуация. По его словам, феноменальную работу на этом направлении проводят подразделения 7 корпуса ДШВ.

Что известно о маневре Сил обороны вблизи Покровска?

Андрей Ткачук отметил, что россияне активно обстреливают Мирноград с помощью КАБов. Наши защитники сообщили, что за прошедшую неделю оккупанты сбросили на город 21 авиабомбу.

Что происходит на Покровском направлении: карта

Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах. Несмотря на это, Силы обороны постоянно и системно уничтожают штурмовые группы врага, которые идут в наступление. Все для того, чтобы стабилизировать линию боевого соприкосновения.

Вчера (8 декабря 2025 года – 24 Канал) появилась информация, что наши подразделения отошли с южных окраин Мирнограда. По решению командования, Силы обороны совершили маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи,

– сказал офицер ВСУ.

Это важное решение, которое имеет целью сохранить жизнь украинских военнослужащих.

Несмотря на это, в Покровске и дальше продолжаются активные и тяжелые бои. Юг города сейчас под контролем россиян, но в центральной и северной части ведется борьба за позиции.

По словам Ткачука, линия разграничения там пролегает через железную дорогу, которая проходит через центр Покровска.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?