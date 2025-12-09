Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что в целом вблизи Покровска чрезвычайно сложная ситуация. По его словам, феноменальную работу на этом направлении проводят подразделения 7 корпуса ДШВ.
Что известно о маневре Сил обороны вблизи Покровска?
Андрей Ткачук отметил, что россияне активно обстреливают Мирноград с помощью КАБов. Наши защитники сообщили, что за прошедшую неделю оккупанты сбросили на город 21 авиабомбу.
Что происходит на Покровском направлении: карта
Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах. Несмотря на это, Силы обороны постоянно и системно уничтожают штурмовые группы врага, которые идут в наступление. Все для того, чтобы стабилизировать линию боевого соприкосновения.
Вчера (8 декабря 2025 года – 24 Канал) появилась информация, что наши подразделения отошли с южных окраин Мирнограда. По решению командования, Силы обороны совершили маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи,
– сказал офицер ВСУ.
Это важное решение, которое имеет целью сохранить жизнь украинских военнослужащих.
Несмотря на это, в Покровске и дальше продолжаются активные и тяжелые бои. Юг города сейчас под контролем россиян, но в центральной и северной части ведется борьба за позиции.
По словам Ткачука, линия разграничения там пролегает через железную дорогу, которая проходит через центр Покровска.
Какая сейчас ситуация в Донецкой области?
На Покровском направлении россияне проводят усиленные штурмовые действия. Силам обороны удается отражать значительную часть атак и уничтожать личный состав противника, однако ситуация до сих пор остается крайне напряженной.
Россия стремится, что во время мирного процесса Украина отдала часть Донбасса. Однако Владимир Зеленский отметил, что это запрещает конституция государства, поэтому наши защитники и дальше будут бороться за украинскую территорию.
Противнику, к сожалению, удалось захватить несколько населенных пунктов в Донецкой области. Есть угроза, что некоторые города на этом направлении могут полностью перейти под контроль противника.