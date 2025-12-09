Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що загалом поблизу Покровська надзвичайно складна ситуація. За його словами, феноменальну роботу на цьому напрямку проводять підрозділи 7 корпусу ДШВ.

Що відомо про маневр Сил оборони поблизу Покровська?

Андрій Ткачук зауважив, що росіяни активно обстрілюють Мирноград за допомогою КАБів. Наші захисники повідомили, що за минулий тиждень окупанти скинули на місто 21 авіабомбу.

Що відбувається на Покровському напрямку: карта

Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях. Попри це, Сили оборони постійно та системно знищують штурмові групи ворога, які йдуть в наступ. Все задля того, аби стабілізувати лінію бойового зіткнення.

Вчора (8 грудня 2025 року – 24 Канал) з'явилася інформація, що наші підрозділи відійшли з південних околиць Мирнограду. За рішенням командування, Сили оборони здійснили маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі,

– сказав офіцер ЗСУ.

Це важливе рішення, яке має на меті зберегти життя українських військовослужбовців.

Попри це, у Покровську і далі тривають активні та важкі бої. Південь міста зараз під контролем росіян, але у центральній та північній частині ведеться боротьба за позиції.

За словами Ткачука, лінія розмежування там пролягає через залізницю, яка проходить через центр Покровська.

Яка зараз ситуація на Донеччині?