Існує багато проблем на Покровському напрямку. Ветеран армії США Пол Левандовскі пояснив 24 Каналу, що відбувається у Покровську.

Які проблеми на Покровському напрямку?

Пол Левандовскі вважає, що саме у військовому плані немає сенсу утримувати Покровськ та Мирноград. Однак він розглядає Торецьк як модель для таких боїв, де є розуміння, що росіяни будуть просуватися. Тобто не обов’язково відвойовувати місто, а можна зробити це максимально витратно для ворога.

Захоплення Торецька зайняло у росіян близько півтора року. Коли з'являлися будівлі, які могли б служити ефективним укриттям, українські сили просто рівняли їх із землею, змушуючи росіян залишатися на відкритій місцевості при просуванні. Думаю, це найкраща модель для ведення бойових дій у міських центрах,

– сказав ветеран армії США.

За його словами, проблема із "сірою зоною" полягає у тому, що ніхто, можливо, навіть українське чи російське командування, насправді не знає, скільки військ перебуває всередині анклавів, хто утримує позицію, хто вийшов чи не вийшов звідти. Невідомо, чи це справді оборона до останнього, чи це стратегія, якої дотримуються українці.

Чим відрізняється ситуація у Бахмуті та у Покровську?

Багато аналітиків наголошують, що Покровськ – це не Бахмут. У статті CNN мовиться, що свого часу у Бахмуті ПВК "Вагнера" відправляла своїх бійців на відкриту місцевість, щоб викликати вогонь українських військових, розуміючи, що їх буде ліквідовано. Зазначається, що тепер ціль, щоб якнайбільше окупантів наблизилися до українських позицій. Ветеран армії США припустив, що це правда.

Думаю, ця відмінність без справжньої різниці. Бо якби війська групи "Вагнера" просунулися, не зустрівши українських позицій, то вони сказали б: "Ми захопили цю територію. Ми зайшли до цього міського кварталу чи цієї будівлі". Якщо ці війська натраплять на українську позицію, дрони завдадуть по ній удару та знищать,

– сказав він.

Є дані, що деякі командири російських військ кажуть просуватися до певної точки, а потім потрібно закріпитися. Найімовірніше, вагнерівці у Бахмуті не мали таких чітких вказівок.

Але я думаю, що з погляду реального бойового досвіду або фактичного виконання немає істотної відмінності. Думаю, що тактики були вдосконалені, але їхній характер не змінився фундаментально,

– підкреслив Пол Левандовскі.

Яка ситуація у Покровську?