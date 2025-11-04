Однак ЗСУ протидіють загарбникам. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж озвучив 24 Каналу думку, що у Покровську потрібно діяти нестандартно.
Які нестандартні дії потрібні?
Микола Маломуж зазначив, що для активної протидії такому російського штурму потрібно залучити альтернативні моделі дій. На Покровському напрямку діють різноманітні українські підрозділи. Адже тільки комплексні рішення можуть протистояти ворогу.
Діяти нестандартно. З одного боку, це удари з флангів. Ми проводимо ці операції буквально всю добу. Складні, тяжкі. Ворог деякою мірою відступає. Тоді альтернативні удари у цьому секторі, розширення ударів по Добропільському напрямку,
– підкреслив він.
Добропільський напрямок відтягує частину військ ворога. Відповідно це зменшення штурмів на Покровськ. Також це спеціальні операції на півночі і півдні міста і в самому Покровську щодо зачистки.
Це дозволяє знизити наступальні операції, частково вибивати противника з окремих вогневих точок в місті і не дати можливості замкнути ці кліщі. Важлива ситуація – розблокували логістичний шлях Покровськ – Мирноград, що не дає можливості повністю заблокувати доставку зброї, боєприпасів і живої сили до Покровська, до Мирнограда,
– пояснив генерал армії.
Якщо Покровськ впаде, то це пряма загроза захоплення Мирнограда. Тому удари з флангів по цих кліщах дуже важливі. Ідея полягає у тому, щоб не тільки тримати умовний напівкотел, а вдарити по цих кліщах, обрізати їх. Для цього треба спеціальні підрозділи, які можуть діяти нестандартно.
Яка ситуація у Покровську?
У ГУР розповіли деталі операції у Покровську. Спецпризначенці висадилися у Покровську з метою розблокувати логістику для українських підрозділів. Вони закріпилися на визначених позиціях. До них прорвалися наземні підрозділи та посилили їх своїми силами. Робота продовжується, щоб не допустити розширення ворожого вогневого впливу на логістичні напрямки в зоні відповідальності ГУР.
За даними Deep State, станом на ранок 4 листопада росіяни мають 4 просування в самому Покровську. Крім того, є просування поблизу села Козацьке Покровського району, яке розташоване поблизу Мирнограда.
Загалом на Покровському напрямку тривають запеклі бої. У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби ЗСУ зупинили 55 штурмових дій Росії у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.