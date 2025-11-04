Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті на 4 листопада?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 159 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам'янки та Бологівки.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коровйого Яру.

На Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 7 наступальних дій загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває.

Яка лінія фронту біля Костянтинівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

До речі, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зауважив в етері 24 Каналу, що росіяни перекинули значну кількість військ на Покровський напрямок, щоб захопити місто до середини листопада. Тому тиск на цьому відтинку фронту з боку ворога буде шаленим.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.

Яка ситуація біля Павлівки: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 8 ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога, в районах Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 2 ворожих штурми у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Що відбувається зараз поблизу Покровська?