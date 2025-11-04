Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До теми Покровськ та Мирноград під загрозою оточення: що там відбувається і як змінилася лінія фронту за тиждень
Яка ситуація на фронті на 4 листопада?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 159 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам'янки та Бологівки.
На Куп'янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коровйого Яру.
На Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 7 наступальних дій загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки.
На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває.
Яка лінія фронту біля Костянтинівки: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.
Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті
До речі, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зауважив в етері 24 Каналу, що росіяни перекинули значну кількість військ на Покровський напрямок, щоб захопити місто до середини листопада. Тому тиск на цьому відтинку фронту з боку ворога буде шаленим.
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.
Яка ситуація біля Павлівки: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 8 ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче.
На Оріхівському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога, в районах Степногірська та Степового.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 2 ворожих штурми у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Що відбувається зараз поблизу Покровська?
31 жовтня спецпризначенці ГУР висадилися у Покровську для розблокування логістики у місті. Цією операцією особисто керує генерал Кирило Буданов.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі російські війська зосередили основний тиск й використання авіабомб на Покровському напрямку в Донецькій області. На території самого Покровська наразі перебуває близько 260 – 300 російських військових, і українські сили продовжують проводити зачистку.
Також президент України попередив, що у районі Добропілля в Донецькій області противник накопичує сили для реваншу після успішних контратакувальних дій наших захисників. Водночас українські контратаки на суміжній ділянці фронту ускладнюють ворожі спроби оточення Покровська і Мирнограда з півночі та північного сходу.