Зокрема, ховатися у підвалах, розміщувати своїх операторів БпЛА, навіть покращити логістику і так далі. Це 24 Каналу зауважив журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке.

Чому для росіян це важливо?

Юліан Рьопке зазначив, що стратегічна цінність Покровська для ЗСУ невелика. Адже усі дороги та залізниці на вхід та вихід перекриті. Це більше не логістичний вузол, як це було ще рік тому.

Однак місто має величезне символічне значення для України. Втрата Покровсько-Мирноградської агломерації буде символічно важкою поразкою.

Водночас для росіян стратегічне значення більш важливе. Якщо вони захоплять Покровськ, навіть якщо там тільки руїни, в яких вони зможуть жити та ховатися – це дасть їм ще один поштовх.

Там вони зможуть ховатися у підвалах та погребах, розміщувати своїх операторів безпілотників або навіть покращити логістику. Їхні машини зможуть під’їжджати до міської лінії зі східного боку. А далі все переносити на західну сторону пішки або у темноті,

– пояснив аналітик.

Що відбувається у Покровську?