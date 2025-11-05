В частности, прятаться в подвалах, размещать своих операторов БПЛА, даже улучшить логистику и так далее. Это 24 Каналу заметил журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке.
Почему для россиян это важно?
Юлиан Репке отметил, что стратегическая ценность Покровска для ВСУ небольшая. Ведь все дороги и железные дороги на вход и выход перекрыты. Это больше не логистический узел, как это было еще год назад.
Однако город имеет огромное символическое значение для Украины. Потеря Покровско-Мирноградской агломерации будет символически тяжелым поражением.
В то же время для россиян стратегическое значение более важно. Если они захватят Покровск, даже если там только руины, в которых они смогут жить и прятаться – это даст им еще один толчок.
Там они смогут прятаться в подвалах и погребах, размещать своих операторов беспилотников или даже улучшить логистику. Их машины смогут подъезжать к городской линии с восточной стороны. А дальше все переносить на западную сторону пешком или в темноте,
– пояснил аналитик.
Что происходит в Покровске?
В ГУР рассказали детали операции в Покровске. Спецназовцы высадились в Покровске, чтобы разблокировать логистику для наших подразделений. Они закрепились на определенных позициях, и впоследствии к ним прорвались наземные подразделения и усилили их своими силами. Сейчас идет работа над тем, чтобы не допустить расширения вражеского огневого воздействия на логистические направления в зоне ответственности ГУР.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что возле Покровска продолжается освобождение и зачистка территорий. Таким образом россияне вынуждены распылять силы. Это делает невозможным концентрацию основных усилий в районе города.