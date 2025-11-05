В частности, прятаться в подвалах, размещать своих операторов БПЛА, даже улучшить логистику и так далее. Это 24 Каналу заметил журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке.

Почему для россиян это важно?

Юлиан Репке отметил, что стратегическая ценность Покровска для ВСУ небольшая. Ведь все дороги и железные дороги на вход и выход перекрыты. Это больше не логистический узел, как это было еще год назад.

Однако город имеет огромное символическое значение для Украины. Потеря Покровско-Мирноградской агломерации будет символически тяжелым поражением.

В то же время для россиян стратегическое значение более важно. Если они захватят Покровск, даже если там только руины, в которых они смогут жить и прятаться – это даст им еще один толчок.

Там они смогут прятаться в подвалах и погребах, размещать своих операторов беспилотников или даже улучшить логистику. Их машины смогут подъезжать к городской линии с восточной стороны. А дальше все переносить на западную сторону пешком или в темноте,

– пояснил аналитик.

Что происходит в Покровске?