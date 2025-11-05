Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, прогнозируя, что враг может снова прибегнуть к такому методу, запустить сначала своих солдат под видом гражданских, а когда по ним начнут стрелять, то заснять это и подать, как то, что СОУ вроде бы бьют по мирным людям.
Вбросы россиян: на какую аудиторию будут нацелены?
Военный эксперт отметил, что все возможные варианты провокаций, к которым может прибегнуть враг, следует обсуждать в информационной плоскости, чтобы предупредить такие действия россиян. Свитан напомнил, что российский ЦИПСО до сих пор продвигает тему о "распятом мальчике", хотя это фейк.
Это для них расходный материал, которым они могут пожертвовать. Специально поставят им задачу переодеться в гражданскую одежду и просочиться. В Покровске сейчас несколько сотен таких российских групп, ГУР их будет зачищать,
– озвучил Свитан.
Это непростая задача, поскольку эти российские группы в одежде гражданских. Они таким образом маскировались и пробирались в город. По словам полковника запаса ВСУ, сегодня уже особого внимания на российские вбросы никто не будет обращать. Если противник попытается совершить провокации, снять об этом видео, то направит на своего внутреннего потребителя – российское общество.
Будут делать это для того, чтобы как-то отбелить эту геноцидную войну против украинского народа,
– объяснил Свитан.
К сведению! В ГУР сообщили, что продолжают операцию в одном из важных для обеспечения фронтовой логистики районах Покровска. После успешной десантной операции к спецназовцам, которые заняли определенные рубежи, присоединились дополнительные силы спецподразделения, пробив наземный коридор.
Коротко о том, что происходит в Покровске:
Россия сконцентрировала на Покровском отрезке фронта до 170 тысяч солдат. Для проведения штурмов города предусмотрела 12 тысяч бойцов. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что противник закрепился на юге и юго-западных окраинах. СОУ удерживают восточную часть города.
Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что зачистка российских военных на Покровском направлении продолжается. Сейчас определены основные задачиобезопасить логистику, вытеснить противника из городской застройки. Он заверил, что для этого СОУ усиливают дополнительными подразделениями, оружием и техникой.
Президент Украины озвучил статистику, что ориентировочно 30% от всех боестолкновений приходятся на Покровск. Туда же, по словам Зеленского, и 50% от всех применений управляемых авиабомб со стороны агрессора.