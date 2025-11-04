Глава Кремля цинично сказал, что, несмотря на все сложности, проблемы и трагедии настоящего, Россия якобы стремится к дружбе и "сотрудничеству со всеми". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Путин грезит Покровском: почему Кремлю крайне нужен город и как можно испортить его планы

Путин заявил, что борьба народного ополчения против польских войск в 1612 году позволила отстоять "государственные устои", "священное право держаться собственных корней и моральных опор". По его словам, россияне якобы умеют "смыкать ряды" в условиях "глобальных вызовов и угроз".

Диктатор добавил: "Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, творческим и боевым трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России".

Обратите внимание! В 1612 году состоялось решающее противостояние второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского против польско-литовских интервентов в Москве. Ополчение нанесло поражение войскам гетмана Яна Ходкевича, который пытался снять блокаду с польско-литовского гарнизона в Кремле. После этого в октябре столицу полностью освободили.

Действия Путина относительно войны в Украине: коротко о главном