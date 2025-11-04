Глава Кремля цинично сказал, что, несмотря на все сложности, проблемы и трагедии настоящего, Россия якобы стремится к дружбе и "сотрудничеству со всеми". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что сказал Путин о вторжении в Украину?
Путин заявил, что борьба народного ополчения против польских войск в 1612 году позволила отстоять "государственные устои", "священное право держаться собственных корней и моральных опор". По его словам, россияне якобы умеют "смыкать ряды" в условиях "глобальных вызовов и угроз".
Диктатор добавил: "Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, творческим и боевым трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России".
Обратите внимание! В 1612 году состоялось решающее противостояние второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского против польско-литовских интервентов в Москве. Ополчение нанесло поражение войскам гетмана Яна Ходкевича, который пытался снять блокаду с польско-литовского гарнизона в Кремле. После этого в октябре столицу полностью освободили.
Действия Путина относительно войны в Украине: коротко о главном
Ранее Владимир Путин сделал ряд заявлений о российском ядерном оружии. Таким образом глава Кремля хотел запугать Запад и США и заставить их пойти на уступки в вопросе войны в Украине.
Заметим, что Россия провела испытания ядерного оружия "Буревестник" и "Посейдон" сразу после введения против нее новых санкций США.
Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал 24 Каналу, что ядерные угрозы со стороны Путина являются чистым позерством. Эти обе системы – крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и умная торпеда с ядерной силовой установкой "Посейдон" – на самом деле не являются принципиально новыми.
Кроме этого, диктатор 4 ноября подписал закон, предусматривающий призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года. Это означает, что с 1 января по 31 декабря будет продолжаться привлечение россиян призывного возраста в армию. При этом отправлять к месту службы будут по-прежнему – дважды в год. Эти даты определены – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.