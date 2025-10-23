Враг распространяет в своих телеграмм-каналах информацию о якобы форсировании Днепра и захвате микрорайона Остров в Херсоне. Однако Центр противодействия дезинформации заявляет, что это очередной фейк, сообщает 24 Канал.
Как опровергают этот фейк украинские военные?
В 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты назвали информацию россиян фейком и распространили видео, на котором военные находятся на так называемой "захваченной" оккупантами территории.
Украинские военные в микрорайоне Остров в Херсоне: смотрите видео
По информации 34-й бригады, сейчас в микрорайоне Остров и поселке Садовое – тишина, спокойствие и отсутствие какого-либо противника. И добавляют, что россияне не имеют никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу, а их "успехи" существуют только в интернете, а не в реальности.
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что Херсон и прилегающий правый берег остаются под полным контролем украинских защитников.
Что известно о ситуации на Херсонщине?
Российские войска начиная с 20 сентября ежедневно обстреливают Херсон из РСЗО, целенаправленно ударяя по гражданским объектам. По словам местной журналистки Евгении Вирлич, враг постоянно охотится на людей и машины и превращает город в зону постоянного террора.
Российские чиновники заявляют о "начале захвата Херсона", однако аналитики ISW не фиксируют наступления на этом направлении. В своем отчете ISW отмечают, что такие заявления – это попытка Кремля преуменьшить серьезность предложений Путина и оправдать продолжение войны против Украины.
