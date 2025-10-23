Враг распространяет в своих телеграмм-каналах информацию о якобы форсировании Днепра и захвате микрорайона Остров в Херсоне. Однако Центр противодействия дезинформации заявляет, что это очередной фейк, сообщает 24 Канал.

Как опровергают этот фейк украинские военные?

В 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты назвали информацию россиян фейком и распространили видео, на котором военные находятся на так называемой "захваченной" оккупантами территории.

Украинские военные в микрорайоне Остров в Херсоне: смотрите видео

По информации 34-й бригады, сейчас в микрорайоне Остров и поселке Садовое – тишина, спокойствие и отсутствие какого-либо противника. И добавляют, что россияне не имеют никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу, а их "успехи" существуют только в интернете, а не в реальности.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что Херсон и прилегающий правый берег остаются под полным контролем украинских защитников.

Что известно о ситуации на Херсонщине?