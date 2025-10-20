Аналитики напоминают, что российская армия оставила Херсон еще в ноябре 2022 года после украинского контрнаступления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

О каких планах относительно Херсона заявляет Россия?

Оккупационный губернатор Херсонщины Владимир Сальдо 19 октября заявил, что российские войска контролируют промышленную часть Херсона на левом берегу и несколько дачных массивов на островах дельты Днепра, что, мол, означает "начало захвата Херсона".

Однако, замечают аналитики, Херсон расположен на правом берегу, и непонятно, какие именно районы имеет в виду Сальдо.

ISW еще не наблюдает никаких признаков того, что российские войска, вероятно, готовятся к возобновлению значительной наступательной операции против Херсонской области на западном берегу реки или уже начали ее,

– отмечают аналитики.

Кроме того, пропагандистский член госдумы по вопросам обороны Андрей Колесник отметил, что Херсон "должны вернуть России", но заявил, что оккупанты не сделают это "в ближайшее время". ISW в свою очередь не видит подготовки наступления россиян.

Аналитики предполагают, что российские чиновники также пытаются преуменьшить серьезность предложений Путина, чтобы россияне воспринимали намерение России продолжать войну против Украины.

Первый заместитель председателя комитета госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что оккупированные Херсонская и Запорожская области "признаны Россией", а любые возможные территориальные уступки, которые Россия могла дать, "были высказаны более спокойно".

Один из пропагандистских блогеров назвал идею Путина "полной чушью" и заявил, что нет оснований добровольно отдавать "удобную оборонительную линию" на Днепре за другие территории.

ISW также не видит признаков, что Путин готов на значимые уступки ради мира.

