Аналітики нагадують, що російська армія залишила Херсон ще у листопаді 2022 року після українського контрнаступу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Про які плани щодо Херсона заявляє Росія?

Окупаційний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо 19 жовтня заявив, що російські війська контролюють промислову частину Херсона на лівому березі та кілька дачних масивів на островах дельти Дніпра, що, мовляв, означає "початок захоплення Херсона".

Однак, зауважують аналітики, Херсон розташований на правому березі, і незрозуміло, які саме райони має на увазі Сальдо.

ISW ще не спостерігає жодних ознак того, що російські війська, ймовірно, готуються до поновлення значної наступальної операції проти Херсонської області на західному березі річки або вже розпочали її,

– наголошують аналітики.

Крім того, пропагандистський член держдуми з питань оборони Андрій Колесник зазначив, що Херсон "повинні повернути Росії", але заявив, що окупанти не зроблять це "найближчим часом". ISW своєю чергою не бачить підготовки наступу росіян.

Аналітики припускають, що російські чиновники також намагаються применшити серйозність пропозицій Путіна, щоб росіяни сприймали намір Росії продовжувати війну проти України.

Перший заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що окуповані Херсонська та Запорізька області "визнані Росією", а будь-які можливі територіальні поступки, які Росія могла дати, "були висловлені більш спокійно".

Один із пропагандистських блогерів назвав ідею Путіна "повною нісенітницею" та заявив, що немає підстав добровільно віддавати "зручну оборонну лінію" на Дніпрі за інші території.

ISW також не бачить ознак, що Путін готовий на значущі поступки задля миру.

