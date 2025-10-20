Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 34 отдельную бригаду береговой обороны Морской Пехоты.
Что военные говорят об успехах врага?
В сети распространили информацию о якобы высадке и продвижении армии врага возле Херсона. Морпехи назвали это провокацией, направленной на распространение паники и ведения в заблуждение местных жителей.
Сообщаем официально: 34-я отдельная бригада береговой обороны 30 корпуса морской пехоты крепко держит свои позиции,
– заверили защитники.
Подразделения выполняют задачи в полном объеме и обеспечивают контроль на определенных рубежах. Населенные пункты Антоновка, Садовое и город Херсон находятся под 100% контролем Украины.
Река Днепр, по словам морпехов, также находится под контролем украинских сил и огневых средств. Любые попытки подхода к Днепру с противоположного берега оперативно пресекаются – противник не имеет тактических или стратегических успехов, переправа через реку в текущих условиях для него невозможна.
Военные призвали украинцев не поддаваться на слухи и доверять только официальным сообщениям официальных источников.
Какая сейчас ситуация на фронте?
К слову, в течение 19 октября на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений, больше всего – на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях.
Враг не проводил наступательных действий на Краматорском направлении, а на Ореховском – только 1 раз.
По данным аналитиков DeepState, российские войска не оставляют попыток захватить Купянск, который является важным населенным пунктом в Харьковской области. Ситуация там остается напряженной – оккупантам удается постепенно расширять зону контроля в центральной части города.