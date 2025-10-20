Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 34 окрему бригаду берегової оборони Морської Піхоти.

Що військові кажуть про успіхи ворога?

У мережі розповсюдили інформацію про нібито висадку та просування армії ворога біля Херсона. Морпіхи назвали це провокацією, спрямованою на поширення паніки та введення в оману місцевих жителів.

Повідомляємо офіційно: 34-та окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти міцно тримає свої позиції,

– запевнили захисники.

Підрозділи виконують завдання в повному обсязі та забезпечують контроль на визначених рубежах. Населені пункти Антонівка, Садове та місто Херсон перебувають під 100% контролем України.

Річка Дніпро, за словами морпіхів, також перебуває під контролем українських сил і вогневих засобів. Будь-які спроби підходу до Дніпра з протилежного берега оперативно припиняються – противник не має тактичних чи стратегічних успіхів, переправа через річку в поточних умовах для нього неможлива.

Військові закликали українців не піддаватися на чутки й довіряти лише офіційним повідомленням офіційних джерел.

