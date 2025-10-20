Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 34 окрему бригаду берегової оборони Морської Піхоти.
Що військові кажуть про успіхи ворога?
У мережі розповсюдили інформацію про нібито висадку та просування армії ворога біля Херсона. Морпіхи назвали це провокацією, спрямованою на поширення паніки та введення в оману місцевих жителів.
Повідомляємо офіційно: 34-та окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти міцно тримає свої позиції,
– запевнили захисники.
Підрозділи виконують завдання в повному обсязі та забезпечують контроль на визначених рубежах. Населені пункти Антонівка, Садове та місто Херсон перебувають під 100% контролем України.
Річка Дніпро, за словами морпіхів, також перебуває під контролем українських сил і вогневих засобів. Будь-які спроби підходу до Дніпра з протилежного берега оперативно припиняються – противник не має тактичних чи стратегічних успіхів, переправа через річку в поточних умовах для нього неможлива.
Військові закликали українців не піддаватися на чутки й довіряти лише офіційним повідомленням офіційних джерел.
Яка зараз ситуація на фронті?
До слова, протягом 19 жовтня на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.
Ворог не проводив наступальних дій на Краматорському напрямку, а на Оріхівському – лише 1 раз.
За даними аналітиків DeepState, російські війська не полишають спроб захопити Куп'янськ, що є важливим населеним пунктом у Харківській області. Ситуація там залишається напруженою – окупантам вдається поступово розширювати зону контролю в центральній частині міста.