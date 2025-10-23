Ворог розповсюджує у своїх телеграм-каналах інформацію про нібито форсування Дніпра та захоплення мікрорайону Острів у Херсоні. Однак Центр протидії дезінформації заявляє, що це черговий фейк, повідомляє 24 Канал.

Як спростовують цей фейк українські військові?

У 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти назвали інформацію росіян фейком та поширили відео, на якому військові перебувають на так званій "захопленій" окупантами території.

Українські військові у мікрорайоні Острів в Херсоні: дивіться відео

За інформацією 34-й бригади, наразі у мікрорайоні Острів та селищі Садове – тиша, спокій і відсутність будь-якого противника. Та додають, що росіяни не мають жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі, а їхні "успіхи" існують лише в інтернеті, а не в реальності.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що Херсон і прилеглий правий берег залишаються під повним контролем українських захисників.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині?