Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью пропагандистскому агентству "РИА Новости".

Что сказал Лавров пропагандистам?

Российский министр заявил, что ЕС и Великобритания якобы пытаются убедить США в том, чтобы отказаться от "урегулирования кризиса" в Украине путем дипломатии, настаивая на "военном давлении" на Россию.

Но, по его словам, между американской и российской сторонами продолжается диалог, хоть "не так быстро, как хотелось бы". Аргументировал он это "многими раздражителями", которые остались "в наследство" от предыдущей администрации.

Он заверил, что после появления новой администрации в США Москва "почувствовала готовность к восстановлению диалога". Сергей Лавров также обвинил Украину в том, что якобы именно ее позиция является препятствием на пути к миру.

Кроме вышеупомянутого, в интервью российский чиновник отметил, что договоренности по результатам саммита президентов США и России на Аляске "не ставят под вопрос" результат "референдумов" 2014 и 2022 годов.

Подчеркиваю: несмотря на их, по сути, компромиссный характер (договоренностей – 24 Канал), мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы это понимают,

– заявил он.

Комментируя вероятную конфискацию замороженных российских активов, он сказал, что это "не спасет Украину, она не сможет вернуть никакие долги", и пригрозил, что Россия ответит на "попытки кражи своего имущества".

Справочно. Речь идет о "репарационном кредите", который готовит ЕС для Украины на сумму 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в банках Европы. Также рассматривают использование еще 25 миллиардов с частных счетов.

О чем еще заявил Лавров в интервью