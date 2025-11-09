Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю пропагандистському агентству "РИА Новости".

Дивіться також Лаврова не було на "ядерній" нараді Путіна: у Москві ширяться чутки про його відставку, – CNN

Що сказав Лавров пропагандистам?

Російський міністр заявив, що ЄС та Велика Британія нібито намагаються переконати США у тому, щоб відмовитися від "врегулювання кризи" в Україні шляхом дипломатії, наполягаючи на "воєнному тиску" на Росію.

Але, за його словами, між американською та російською сторонами триває діалог, хоч "не так швидко, як хотілося б". Аргументував він це "багатьма подразниками", які залишились "у спадок" від попередньої адміністрації.

Він запевнив, що після появи нової адміністрації у США Москва "відчула готовність до відновлення діалогу". Сергій Лавров також звинуватив Україну у тому, що нібито саме її позиція є перешкодою на шляху до миру.

Крім вищезгаданого, в інтерв'ю російський високопосадовець наголосив, що домовленості за результатами саміту президентів США і Росії на Алясці "не ставлять під питання" результат "референдумів" 2014 та 2022 років.

Підкреслюю: попри їх, по суті, компромісний характер (домовленостей – 24 Канал), ми не відмовлялись і не відмовляємося від принципових для нас моментів. І американці це розуміють,

– заявив він.

Коментуючи ймовірну конфіскацію заморожених російських активів, він сказав, що це "не врятує Україну, вона не зможе повернути жодні борги", і пригрозив, що Росія відповість на "спроби крадіжки свого майна".

Довідково. Ідеться про "репараційний кредит", який готує ЄС для України на суму 140 мільярдів євро із заморожених російських активів у банках Європи. Також розглядають використання ще 25 мільярдів з приватних рахунків.

Про що ще заявив Лавров в інтерв'ю