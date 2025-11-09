Він зазначив, що основою припинення війни повинні бути переговори Путіна і Трампа на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як Лавров прокоментував свою готовність зустрітися з Рубіо?

В інтерв’ю агентству РІА Новості, оприлюдненому в неділю, Лавров підкреслив, що Москва й Вашингтон продовжують телефонні контакти.

Важливо обговорювати українське питання та просувати двосторонній порядок денний,

– сказав Лавров.

Він також нагадав про літні переговори Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці, які, за його словами, мають залишатися фундаментом можливої домовленості щодо припинення агресії Росії проти України.

"У той час американці запевнили нас, що зможуть забезпечити, щоб Володимир Зеленський не перешкоджав мирному процесу. Очевидно, у цьому плані виникли певні труднощі", – сказав Лавров.

У розмові Лавров різко виступив проти європейських столиць, заявивши, що "Брюссель і Лондон намагаються переконати Вашингтон відмовитися від свого наміру вирішити кризу політичними та дипломатичними засобами та повноцінно долучитися до зусиль щодо військового тиску на Росію".

Зазначимо, що Лавров не з’являвся публічно з 28 жовтня – після того, як США скасували зустріч Путіна з Трампом у Будапешті, оскільки Москва не продемонструвала готовності до будь-яких поступок.

Чи міг Лавров впасти у немилість Путіна?