Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому у Москві заговорили про можливу відставку Лаврова?

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков запевнив журналістів, що Лавров "звичайно, продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ", і назвав повідомлення про зміну кадрів "неправдивими".

Причиною домислів стала відсутність головного дипломата на засіданні Ради безпеки у середу, коли Путін обговорював перспективу відновлення ядерних випробувань.

Пропагандистські медіа заявили, що Лавров "був відсутній за домовленістю", однак саме ця деталь привернула увагу спостерігачів – він став єдиним постійним членом Ради, який пропустив нараду.

Сумніви посилилися, коли стало відомо, що Лавров не очолить російську делегацію на саміті G20 у Йоганнесбурзі. Замість нього Путін доручив представляти країну заступнику керівника Адміністрації президента Максиму Орєшкіну.

Аналітики припускають, що між Лавровим і Кремлем виникли розбіжності, зокрема після провалу спроби організувати зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті. Лавров був одним із ключових перемовників у цьому процесі, але після його розмови з держсекретарем США Марко Рубіо саміт скасували.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що Лавров не був присутній на засіданні, однак запевнила, що "таке трапляється".

Сергій Лавров, який очолює російське МЗС уже понад 20 років, залишається одним із найдосвідченіших соратників Путіна. Попри численні провали на міжнародній арені, російський лідер, видається, не має наміру його звільняти – як і у випадку з Сергієм Шойгу, котрий після відставки з Міноборони отримав посаду секретаря Ради безпеки.

До речі, майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу нагадав, що Сергій Лавров є важливим гравцем в російському політикумі. Експерт не виключає, що загострення між Путіним і Лавровим могло відбутися, проте зауважив, що якраз глава російського МЗС є великим прихильником збройної агресії та як ніхто інших наполягає на продовженні бойових дій проти України.

Як Лавров міг підпасти під неласку Путіна?