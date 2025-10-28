28 жовтня очільник МЗС Росії виступав на Міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську. Він розповідав про "агресивний" Захід, який нібито неприховано готується до нової великої європейської війни, передає 24 Канал.

Дивіться також Весь Схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених, – Зеленський

Що знову наговорив Сергій Лавров?

Так, Сергій Лавров заявив, що нібито розширення НАТО "не припиняється ні на хвилину", всупереч усім зобов'язанням. За його словами, Альянс "загрожує" Азіатсько-Тихоокеанському регіону та навіть Арктиці.

Тим часом, стверджує міністр, у Росії немає наміру нападати на якусь країну НАТО. Ба більше, Москва нібито готова закріпити це в гарантіях безпеки.

Зверніть увагу! Росія неодноразово обіцяла не нападати на Україну, але, зрештою, обіцянку свою не дотримала.

Також Лавров висловив сподівання, що Дональд Трамп, як і раніше, прагне миру в Україні та вірний підходам саміту на Алясці. Російський чиновник наголосив, що підходи щодо миру в Україні вироблені на основі пропозицій США.

Що відомо про останні заяви Кремля щодо війни в Україні?