28 октября глава МИД России выступал на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Он рассказывал об "агрессивном" Западе, который якобы открыто готовится к новой большой европейской войне, передает 24 Канал.
Смотрите также Весь Восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных, – Зеленский
Что снова наговорил Сергей Лавров?
Так, Сергей Лавров заявил, что якобы расширение НАТО "не прекращается ни на минуту", вопреки всем обязательствам. По его словам, Альянс "угрожает" Азиатско-Тихоокеанскому региону и даже Арктике.
Между тем, утверждает министр, у России нет намерения нападать на какую-то страну НАТО. Более того, Москва якобы готова закрепить это в гарантиях безопасности.
Обратите внимание! Россия неоднократно обещала не нападать на Украину, но, в конце концов, обещание свое не сдержала.
Также Лавров выразил надежду, что Дональд Трамп, по-прежнему, стремится к миру в Украине и верен подходам саммита на Аляске. Российский чиновник подчеркнул, что подходы к миру в Украине выработаны на основе предложений США.
Что известно о последних заявлениях Кремля относительно войны в Украине?
- 16 октября Владимир Путин позвонил Дональду Трампу. По данным СМИ, диктатор выдвинул условие для прекращения войны – Украина должна отдать России весь Донбасс.
- Как пишут в медиа, президент США сначала давил на украинского лидера, чтобы он принял предложение российского, но, в конце концов, поддержал идею прекращения огня на текущих линиях фронта.
- Кремлю не понравилась такая позиция Дональда Трампа. Там отвергли возможность перемирия на линии соприкосновения и снова заговорили о необходимости "устранить первопричины войны". Москва дала четко понять, что не отказалась от своих максималистских целей в Украине. В Вашингтоне это поняли. Впервые за второй президентский срок Трамп ввел санкции против России. Запланированная встреча с Путиным в Будапеште была отменена.
- На фоне санкционного давления со стороны США Кремль отправил к американцам спецпосланника Кирилла Дмитриева. Но убедить Вашингтон отложить санкции ему не удалось.