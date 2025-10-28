28 октября глава МИД России выступал на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Он рассказывал об "агрессивном" Западе, который якобы открыто готовится к новой большой европейской войне, передает 24 Канал.

Что снова наговорил Сергей Лавров?

Так, Сергей Лавров заявил, что якобы расширение НАТО "не прекращается ни на минуту", вопреки всем обязательствам. По его словам, Альянс "угрожает" Азиатско-Тихоокеанскому региону и даже Арктике.

Между тем, утверждает министр, у России нет намерения нападать на какую-то страну НАТО. Более того, Москва якобы готова закрепить это в гарантиях безопасности.

Обратите внимание! Россия неоднократно обещала не нападать на Украину, но, в конце концов, обещание свое не сдержала.

Также Лавров выразил надежду, что Дональд Трамп, по-прежнему, стремится к миру в Украине и верен подходам саммита на Аляске. Российский чиновник подчеркнул, что подходы к миру в Украине выработаны на основе предложений США.

Что известно о последних заявлениях Кремля относительно войны в Украине?